Retreeb à Tours : un nouveau moyen de paiement

Comment acheter un produit responsable avec un moyen de paiement responsable ? C’est la question que se sont posé les créateurs de Retreeb, qui cherchaient à réinventer le paiement, et faire de cet acte du quotidien un acte plus vertueux, plus responsable. Car aujourd’hui, les commissions générées par les transactions financières ne servent pas forcément à soutenir des projets éthiques ou solidaires.

« Il va y avoir 1900 milliards de transactions numériques d’ici la fin 2025, nous explique Jérémi Lepetit, co-fondateur de Retreeb. C’est un marché en pleine croissance. On paye de plus en plus avec notre carte bancaire, le cash disparait. Et ça va représenter 361 milliards d’euros de commission pour les acteurs et tous les intermédiaires du paiement. Donc il faudrait imaginer ce que ça donnerait si demain on était capable d’en redistribuer un tiers pour financer les grands défis auxquels on va être amenés à faire face les prochaines années ».

Tours, ville pilote

Tours a donc été choisie comme ville pilote pour le lancement de Retreeb, pour sa densité de population étudiante, la proximité des écoles avec le centre-ville, et le dynamisme de ce centre-ville. La couleur politique de la ville a également été étudiée. Lancée en mars dernier, une cinquantaine de commerces tourangeaux sont déjà partenaires. « On est capable aujourd’hui quasiment de passer une journée complète à Tours et de payer avec Retreeb », précise Jérémi Lepetit.

Pour le client, le fonctionnement est très simple. Le paiement dans les commerces se fait sur l’application. « C’est un paiement avec son téléphone, à travers un QR Code. Retreeb, sur les frais qu’il prélève aux commerçants, va systématiquement reverser un tiers aux financements de projets socio-environnementaux, sélectionnés par l’utilisateur sur son application ». Une galerie de projets est proposée sur l’application ; des projets internationaux, mais aussi locaux, comme à Tours où 4 projets sont soutenus par Retreeb (La Barque, ArboréSciences, Utopia 56 et Precious Plastic).

L’application sera mise en service à Angers (Maine-et-Loire), au mois de septembre, avant de se déployer dans de plus grandes villes comme Lille ou Paris.