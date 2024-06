C’est au micro de Théo et devant une trentaine d’auditeurs que Santa s’est confiée lundi dernier sur Vibration ! La chanteuse de 31 ans est arrivée sur la pointe des pieds, impressionnée par les yeux braqués sur elle. "Je suis stressée !", lâche-t-elle en souriant. Mais tout de suite une ambiance décontractée s’installe. "Ton vrai prénom c’est Samantha, j’ai lu que les Samantha étaient pleine d’énergie, qu’elles n’avaient pas peur de se lancer des défis et qu’elles étaient un tout petit peu directive, c’est le cas ?". "Je ressemble pas trop aux Samantha ! L’image qu’on se fait d’elles est un peu plus sulfureuse que ce que je suis. On a tous en tête l’image de la Samantha aguicheuse !", plaisante-t-elle. Et d’ajouter. "C’est pour ça que mes parents m’ont toujours appelée Santa".

Un succès inattendu

Impossible de passer à côté de celle qui s’est fait connaitre grâce au groupe Hyphen Hyphen. Depuis 2022, elle s’est lancée en solo et cartonne avec son titre "Popcorn salé" issu de son premier EP. Une chanson qu’elle ne pensait pas sortir hors des murs de sa chambre un jour. "Popcorn salé me dépasse et j’accueille ce nouvel élan avec beaucoup de joie", raconte-t-elle.

Un succès qui l’a encouragé à sortir son premier album "Recommence-moi" le mois dernier. Un projet "sans filtre" et dans laquelle la native de Nice a su "se lâcher". "J’ai voulu tout mettre. Les chansons étaient écrites (dans sa chambre) et il a fallu les habiller parce qu’elles sont aussi pudiques que moi", rigole-t-elle.

Une année à mille à l’heure

En plus de son premier album, Santa a enchainé les prestations depuis janvier. D’abord avec Les Enfoirés, une expérience qu'elle attendait avec impatience. "J’ai raté l’appel tellement j’étais excitée qu’on m’invite. J’avais envie de rentrer dans cette troupe et qu’on m’aime bien. Je faisais beaucoup de blagues, comme quand on veut être intégré un premier jour de classe !".

Suivent le concert de la Star Ac’ à Bercy, le Printemps de Bourges et toutes les dates à venir : les Francofolies, les Solidays, plusieurs concerts à Paris notamment… Pas trop dur de garder le rythme ? "Je cache mieux mes cernes", avoue-t-elle avec humour. Avant de reprendre plus sérieusement. "Je suis tellement excitée par tout ce qui se passe. C’est une année à 100%, j’ai beaucoup de dates et je performe de plus en plus . J’ai cet attrait de la performance".

Une année qui d’après les rumeurs se terminerait en beauté avec une représentation de la France à l’Eurovision ? Réponse de l’intéressée : "C’es une rumeur de journaliste ! C’est parti d’une question où je dis que je ne suis pas prête. C’est ni oui, ni non, juste je n’y ai pas du tout pensé !".

Une tournée des Zéniths en 2025

Ça en revanche, ce n’est pas une rumeur. Santa annonce une tournée des Zéniths l’an prochain avec à la clé une dizaine de dates à travers la France dont le 21 juin 2025 à Orléans. "C’est immense !", conclut-elle.