On ne va pas se mentir, le côté sportif de l’évènement importait peu. Rihanna a fait son grand retour dans cette nuit de dimanche à lundi, à la mi-temps du Superbowl entre Kansas City et Philadelphie. Quelques mois après avoir dévoilé « Lift Me Up » pour les besoins de la bande originale de Black Panther, la jeune maman a enflammé les 72.000 spectateurs du State Farm Stadium, en Arizona.

Dans un costume rouge flamboyant, Rihanna a soigné son entrée en survolant la pelouse. « Bitch better have my money » pour commencer son show, en douceur, elle a ensuite enchaîné avec un medley de ses meilleurs tubes dont le très entraînant « Work », qui a mis immédiatement le feu à la foule de spectateurs. Le clou du show s’est fait sur l’inévitable « Diamonds », Rihanna s’élevant à nouveau dans le ciel de l’Arizona. Un vrai feu d’artifice.