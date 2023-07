Rikkie Valerie Kolle est la première femme transgenre à être sacrée Miss Pays-Bas

Elle a 22 ans et s'appelle Rikkie Valerie Kolle. Cette jeune femme a décroché l’écharpe de Miss Pays-Bas, ce samedi 8 juillet. D'emblée, son sacre fut très médiatisé. Et pour cause: à sa naissance, la nouvelle reine de beauté était un garçon. C'est en effet une grande première dans l'histoire du pays.

"JE L’AI FAIT !!!!! C’est irréel, mais je peux m’appeler Miss Pays-Bas 2023. Je suis si fière, je n’ai pas les mots pour décrire mon bonheur. J'ai rendu ma communauté fière et j'ai montré que c'était possible", a réagi la mannequin transgenre sur son compte Instagram. "Oui, je suis trans et je veux partager mon histoire. Mais je suis aussi Rikkie et c’est ce qui compte pour moi", a-t-elle ensuite ajouté. "Cette finaliste a dynamité tout le show. Son histoire est très forte et porteuse d’une mission claire, nous sommes convaincus que l’organisation collaborera avec beaucoup de plaisir avec cette jeune femme", a commenté le jury.