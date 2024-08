Sabrina Carpenter : son nouvel album "Short n'Sweet" est enfin là !

Vous reprendrez bien un petit "Espresso" ? Après avoir sorti le tube de cet été, Sabrina Carpenter revient ce vendredi avec la suite de son projet et la sortie de son nouvel album intitulé "Short n'Sweet".

Composé de 12 titres, il s’agit du projet le plus personnel de la chanteuse de 25 ans. "La fabrication de Short n'Sweet a été l'une des expériences les plus spéciales, honnêtes, avec des hauts et des bas, stupides et amusantes de ma vie", raconte-t-elle sur son compte Instagram.

Elle avait également déclaré à Apple Music qu’il y avait "un fil conducteur dans cet album, non seulement celui de la découverte de soi, mais aussi celui de la capacité à surmonter le chagrin et le déchirement".

Les fans de Carpenter pourront entendre un 13ème morceau supplémentaire intitulé "Needless to Say", sur une version spéciale en édition limitée de l'album uniquement disponible sur vinyle .

Un clip avec une star de Netflix !

Pour lancer ce nouvel album, Sabrina Carpenter sortira à 16h ce vendredi le clip de son dernier single intitulé "Taste"… avec Jenna Ortega ! La jeune actrice de 21 ans propulsée sur le devant de la scène grâce à la série Mercredi et à l’affiche de Beetlejuice 2 (sortie au cinéma en septembre), incarne la rivale de Sabrina Carpenter dans une ambiance de film d’horreur.