Saint Valentin à Angers : la nuit (romantique) au musée

Certains détestent cette journée, d’autres l’attendent avec impatience. Nous sommes aujourd’hui le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Il y a plusieurs écoles : certains couples ne célèbrent pas cette fête, d’autres vont au restaurant ou s’organisent une soirée romantique à la maison.

À Angers, des étudiants en Master à l’Université Catholique proposent une idée originale à 50 étudiants à l’occasion de la Saint-Valentin. À partir de 20h30, ces derniers ont rendez-vous au musée des Beaux-Arts.

Ambiance romantique sans pression

« Il y a un dress code, il faut s’habiller en rouge ou noir, ou les deux. C’est une soirée avec plusieurs activités autour de 10 œuvres qu’on a sélectionnées. Les gens vont apprendre à se connaitre, discuter, essayer de nouer des liens, sans se mettre de pression car le but n’est pas de trouver l’amour de sa vie », précise Maëva Goeffic, étudiante en première année de Master à l’Université Catholique d’Angers et organisatrice de l’événement.

Elle et les autres organisateurs seront présent pour « dynamiser les discussions entre les gens », et ont prévu d’installer une « secret box » pour que les participants « mettent des petits mots pour les uns et les autres. »

Un cadre romantique devrait renforcer l’ambiance « Saint-Valentin », assure Maëva Goeffic : « on va créer des petits salons pour que les gens puissent discuter confortablement devant chaque œuvre choisie, créer une atmosphère Saint-Valentin, quitte à être un peu dans le kitch, mettre des pétales de roses. »

À l’ère du tout-numérique, loin des smartphones et autres applications de rencontres, mettre en place ce genre d’initiatives semble donner un nouveau souffle à cette fête très souvent critiquée pour son côté commercial. « On manque un peu d’authenticité par rapport à ces événements-là, c’est pour ça que les gens ont répondu aussi vite au projet, ça a son charme, surtout au musée, où c’est unique pour la Saint-Valentin », conclue l’organisatrice. Il n’y a plus qu’à souhaiter que Cupidon fasse parler son arc ce mardi soir pour un événement à guichets fermés.