Les agriculteurs ont besoin de réponses. Il y en a déjà eu quelques-unes apportées par la Premier ministre, Gabriel Attal mardi 30 janvier 2024. « D’ici au salon, il y aura de nouvelles annonces » déclare le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau. Il a assisté à la conférence de presse pour répondre aux attentes des agriculteurs, et exprimer ses solutions. « Il y a des sujets avant Salon, et des sujets après Salon. Il y a des sujets qui peuvent être traités maintenant, et d’autres qu’il faut traiter avec le temps » explique le ministre de l’Agriculture. Il est donc prêt à traiter, dès maintenant, les sujets importants et faire « les choses de manière concrète ».

Les manifestations vont-elles reprendre ?

Le Salon de l’Agriculture arrive très vite, et beaucoup se posent la question du déroulement de ce dernier. Est-ce que les agriculteurs vont reprendre leurs revendications et bloquer cette 60ème édition ? Jean-Luc Poulain, le président de ce salon, n’est pas inquiet. « Je crois à un Salon studieux. Les agriculteurs ont montré, lors de ces dernières semaines, qu’ils savaient être responsable ».

En effet, ces semaines de manifestations se sont déroulées dans le calme, principalement. Il n’y a pas vraiment eu de débordements. Il espère d’ailleurs que ces revendications se poursuivront, et toujours dans le calme et la bonne humeur. « Le Salon sera inévitablement une caisse de résonance des problèmes agricoles. Il faut que le débat se poursuive, le Salon est là pour ça ». Les agriculteurs risquent donc de porter les revendications qu’ils ont faites ces derniers jours.

Récupération politique

À l’approche des élections européennes de juin, le Salon de l’Agriculture est une aubaine, pour les candidats, de se faire apprécier. Mais Jean-Luc Poulain l’a rappelé lors de cette conférence de presse, il ne souhaite pas que ce soit l’occasion, pour les politiques, de faire de la récupération politique. « Je souhaite que les nombreux politiques qui viennent au Salon soient, non pas dans la récupération facile du malaise agricole, mais porteur d’échanges et de solutions, au-delà de leurs propres intérêts politiques ». Le président n’est pas dupe. Il sait pourquoi ces politiques viennent sur les barrages ou les exploitations. Il préfère prévenir ces personnalités, ces neuf jours de campagne sont là uniquement pour montrer le métier d’agriculteur.

Malgré cette année particulière, Jean-Luc Poulain assure que « le salon se déroulera normalement ». Rendez-vous maintenant le 24 janvier, pour l’ouverture de cette 60ème édition du Salon de l’Agriculture.