Santa en tête des nominations aux Victoires de la musique.

Qui succédera à Zaho de Sagazan, sacrée à 4 reprises l’an dernier aux Victoires de la musique ? Les artistes nommés pour la prochaine cérémonie, prévue le 14 février ont été dévoilés dans la soirée de ce lundi 13 janvier. Cette année, Santa, qui s’est notamment produite pendant la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, est en tête des nominations. L’ex-membre du groupe Hyphen Hyphen est nommée dans 4 catégories : artiste féminine, chanson originale, concert et album de l’année.

Clara Luciani, Pierre Garnier, Gims, etc.

Clara Luciani, Justice, Aliocha Schneider et Solann cumulent trois nominations chacun, quand Tiakola, Zaho de Sagazan, Pierre Garnier, Alain Chamfort et Yoa sont nommé deux à 2 reprises. Parmi les artistes nommés une seule fois, on peut également citer Gims, Philippe Katerine, Styleto ou encore Lucky Love.

Une Victoire d’honneur sera par ailleurs remise à Eddy Mitchell au cours de la cérémonie. Le public est invité à voter pour la chanson originale de l’année parmi 5 titres : « Ceux qu’on était » de Pierre Garnier, « Ensemble » d’Aliocha Schneider, « Recommence-moi » de Santa, « Rome » de Solann et « Tout pour moi » de Clara Luciani.

Artiste masculin :

-Justice

-Gims

-Philippe Katerine

-Tiakola

Artiste féminine :

-Clara Luciani

-Zaho de Sagazan

-Santa

-Yseult

Révélation masculine :

-Pierre Garnier

-Lucky Love

-Aliocha Schneider

Révélation féminine :

-Solann

-Styleto

-Yoa

Révélation scène :

-Aliocha Schneider

-Solann

-Yoa

Album :

-"BDLM", Tiakola

-"Hyperdrama", Justice

-"L'impermanence", Alain Chamfort

-"Mon sang", Clara Luciani

-"Recommence-moi", Santa

Chanson originale :

-"Ceux qu'on était", Pierre Garnier

-"Ensemble", Aliocha Schneider

-"Recommence-moi", Santa

-"Rome", Solann

-"Tout pour moi", Clara Luciani

Concert :

-"Acte III", Shay

-Cérémonies d'ouverture et de clôture de Jeux olympiques et paralympiques, Paris-2024

-"La Symphonie des éclairs", Zaho de Sagazan

-"Recommence-moi", Santa

Création audiovisuelle :

-"DJ Mehdi: made in France", Thibaut de Longeville

-"La Grâce", Alain Chamfort

-"Neverender", Justice