Santé : l'Académie de médecine alerte sur les risques de cancer liés à l'application de vernis semi-permanent

Très en vogue depuis une dizaine d'années, le vernis semi-permanent dure de deux à trois semaines sans s'écailler contre quelques jours seulement pour le vernis classique. Malheureusement, cette technique d'onglerie n'est pas sans risques ! Dans un communiqué publié le 28 avril dernier, l’Académie de médecine tire la sonnette d’alarme. En cause ? Les lampes UV utilisées lors d'une manucure favoriseraient les cancers de la peau.

"L'application du vernis semi-permanent nécessite l’usage d’une lampe combinant UV (au moins 48 watts) et diode électroluminescente (LED) pour sécher et fixer. Or ces lampes émettent des rayons UV de type A (UVA) qui pénètrent profondément dans la peau et sont connus pour favoriser le vieillissement mais surtout le développement de cancers de la peau", alerte-t-elle. En effet, les rayons UVA sont connus pour endommager l’ADN des cellules de la peau en produisant des radicaux libres, qui induisent l’apparition de mutations à l’origine de cancers dans ces cellules, comme l'explique l'organisme fondé en 1820.

Mais ce n'est pas tout. L’Académie liste trois types d’effets secondaires produits par l’application de vernis semi-permanents en 2022 : des réactions cutanées allergiques (70,5 %), des atteintes mécaniques des ongles (26,1 %) et trois cas de cancers cutanés à type de carcinome épidermoïde induit (3,4 %). Les risques de développer ces désagréments sont avant tout liés à la précocité du début de l’utilisation, la fréquence des expositions et l’exposition sur plusieurs années.

"Appliquer une crème solaire avant la pose de vernis"

Pour minimiser les risques, l'Académie de médecine recommande d’appliquer une crème solaire avec une protection UVA indiquée, environ 20 minutes avant l’exposition des mains aux lampes UV/LED. Elle interpelle également l'État sur l'importance "de développer des campagnes d’information pour le grand public et les professionnels concernés, soulignant le risque lié à une application continue des vernis semi-permanents dans l’année, en particulier chez les personnes de phototype clair".