Saône-et-Loire : un jeu de société pour initier aux gestes de premiers secours

Comment vous est venue l’idée de créer le jeu ?

Gaëtan Dutel : En fait, c'était partie d'une journée de formation, où on faisait la formation annuelle obligatoire au niveau du secourisme. Et il y a une personne qui m'a dit, écoute c'est très bien on fait des situations à l'extérieur, etc. C'est très intéressant. Sauf qu'obligatoirement ça crée des temps morts. Et elle m'a dit, trouve-moi un outil pédagogique pour que je puisse m'occuper. Et donc en étant rentré chez moi, j'ai réfléchi un petit peu ce que je pouvais faire et je suis parti sur l'idée d'un plateau de jeu. Donc j'ai pris un fond de tiroir en contreplaqué, j'ai fait un fichier Excel très rudimentaire, quelques cartes et au final le sujet a plutôt plu et donc j'ai emmené ça sur d'autres formations. On m'a dit que l'idée était très bonne et que derrière fallait que je fasse ça pour plus de monde donc je me suis lancé dans l'aventure.

Au départ, c’était seulement pour les professionnels ?

GD : Oui, en fait il y a deux versions actuellement de ce jeu, la présentation est exactement la même sauf qu'au début effectivement c'était des cartes qui étaient basées sur le référentiel secours en équipe pour les sapeurs-pompiers qui sont formés ou pour les associations telles que la Croix Rouge, la Croix Blanche, etc. Quand je l'ai sorti, il y a d'autres personnes qui m'ont dit « je veux faire ça en famille ou dans des écoles ». Donc, j’ai décliné la même version mais avec des cartes adaptées à la formation grand public.

Et comment joue-t-on ?

GD : J'ai voulu faire quelque chose de très simple avec un concept de jeu très facile. En fin de compte c'est un plateau de jeu qui comporte 112 cases. Alors pourquoi 112? Tout simplement parce qu'en fait c'est le numéro international d'urgence et en fin de compte on va lancer le dé et on va progresser du nombre de cases que le dé nous indique bien évidemment et ensuite au fur et à mesure des cases sur lesquelles nous tombons, il y aura des couleurs différentes qui vont correspondre à une couleur de carte. Des cartes où on aura des questions auxquelles il faut répondre, des cartes en fait pour des techniques à réaliser et des cartes, un événement pour pimenter un petit peu le jeu en fait pour des petits gages, des petits événements surprise.

Il y a des cartes de mise en situation justement ?

GD : Oui, par exemple les cartes techniques. Vous allez tomber sur une carte par exemple, « ton collègue ne te répond pas quand tu lui poses des questions, vérifie s'il respire et s'il respire mets-le en PLS ». On peut jouer dès 6 ans, j’ai créé des cartes pour les plus jeunes pour par exemple passer un message d’alerte aux secours. Donc à partir du moment où la personne sait s'exprimer, lire, décrire une image, on va pouvoir jouer.

Depuis 2019, Gaëtan Dutel a vendu un millier d’exemplaires de son jeu. Un jeu qu’il vend à prix coûtant. « Le but c’est de partager l’information, pas de gagner de l’argent », résume-t-il. Pour commander, il suffit de prendre contact avec lui sur les réseaux sociaux.