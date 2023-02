Sarthe : elle plaque tout pour devenir… travel planer !

Diplômée d’un Master en traduction Allemand et Anglais, puis cheffe de projet au sein de plusieurs agences de traductions pendant dix ans, Adeline Leneveu a décidé de tout lâcher pour devenir travel planer, une créatrice de voyages. « J’avais envie de faire autre chose et j’avais ce projet en tête depuis plusieurs mois », assure-t-elle.

Sur-mesure

La Sarthoise a créé il y a deux ans sa propre entreprise : Ad’Évasion. Au quotidien, la jeune femme rencontre des gens souhaitant s’évader, et leur pose de nombreuses questions dans un seul et unique objectif : leur confectionner un séjour parfait. Il s’agit d’une « organisation de voyage sur-mesure. C’est avec chaque personne que je rencontre qu’on écrit l’histoire de son voyage, et ensuite, je m’occupe de l’organisation du séjour ».

Suite à ce premier entretien (physique, en visio ou au téléphone) avec ses clients, Adeline Leneveu s’occupe de faire toutes les recherches puis créé un carnet de voyages au format PDF comprenant des propositions de vols, d’hébergements, d’activités, le tout à la carte. Ensuite, « à la personne de choisir les options qui lui plairont le plus, et cliquer sur les liens proposés pour effectuer ses réservations et finaliser l’organisation de son séjour ».

35 pays étrangers visités

Travel planer est un tout nouveau métier pratiqué seulement par une centaine de personnes en France, qui ne doit pas être confondu avec les agents de voyage. Contrairement à ces agences, poursuit la trentenaire, « on est vraiment sur une offre sur-mesure, et non sur un catalogue qui existe déjà. L’autre différence, ce sont les types de logements qui vont être à la carte en fonction du projet de voyage de chacun et sur tous types d’hébergements, que ça concerne des chambres d’hôte, des hôtels, des campings, ou du Airbnb ».

Après plus de 35 pays étrangers dans lesquels elle a voyagé, la travel planer a déjà une solide expérience. Une des qualités essentielles pour faire ce métier, selon elle : « il faut être organisé, avoir voyagé et connaitre les rouages de tout ce que l’on peut trouver sur Internet. C’est important de savoir où et comment chercher, et repérer les potentielles arnaques qu’il peut y avoir. »

Aujourd’hui, la Sarthoise compte sur les réseaux sociaux, son site Internet ainsi que le bouche-à-oreille pour se faire connaitre davantage.