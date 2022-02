Sarthe : le lien renforcé entre maires et gendarmes

« Présent pour les élus » est une application à télécharger sur smartphone destiné aux maires de toutes les communes de France. « Ça va développer encore un peu plus la bonne relation qui existe entre élus et gendarmes », assure Emmanuel Franco, président de l’Association des Maires de France, dans la Sarthe.

Des violences mutliples

Celui-ci assure qu’il ne s’agit pas d’un outil pour appeler la gendarmerie, puisqu’un centre opérationnel existe déjà pour ce genre de missions. « Présent pour les élus » intervient après l’augmentation d’attaques en tous genres subies par les maires ces dernières années, comme « les menaces, le chantage le tapage nocturne, les fêtes et dépôts sauvages. Des infractions qu’on peut considérer comme banales mais qui exposent de plus en plus les maires », déplore Emmanuel Franco.

Dans la Sarthe, l’Association des Maires de France a également signé une convention avec l’association départementale France Victimes, qui accueille toutes les victimes de violences verbales ou physiques.