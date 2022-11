Sarthe : le nombre de bénéficiaires aux Restos du coeur risque d'augmenter de 20 à 25%

Pas moins de 16 centres se trouvent en Sarthe. Autre chiffre, selon Marie Villa, bénévole au Restos du cœur depuis 26 ans : le nombre de personnes prises en charge risque d'augmenter de 20 à 25% cette année dans le département. Les raisons sont connues, il s'agit notamment de la crise du Covid et de l’inflation.

Par ailleurs, la mise en place d’un barème plus souple va permettre aux gens d’être plus facilement éligibles, selon la bénévole : "cette année, nous incluons les charges comme l’électricité et l’eau, ce qui ne se faisait pas avant, quand on ne prenait que le loyer. Ce nouveau calcul va permettre à certaines personnes d’entrer dans le barème."

Manque de bénévoles

Au total, 12.700 bénéficiaires sont accueillis en Sarthe, et parmi eux, 63% ont moins de 30 ans. Selon Marie Villa, il s’agit de nombreux étudiants qui n’arrivent pas à trouver de petits boulots depuis le Covid. Pour faire face à la hausse du nombre des bénéficiaires, les bénévoles sont de plus en plus recherchés : "il y a 700 bénévoles en Sarthe avec une moyenne d'âge de 59 ans. Ce qui nous manque, ce sont des chauffeurs, des accompagnateurs, des personnes qui veulent prendre des responsabilités dans les centres, car le gens ne veulent plus s’investir autant."

Si vous souhaitez devenir bénévole, n’hésitez pas à contacter l’antenne des Restos du cœur la plus proche de chez vous. Enfin, vous pouvez toujours faire des dons comme des vêtements, des jouets, ou participer aux collectes. Bureau, chaise, ordinateurs sont aussi recherchés pour les différents centres de l’association.