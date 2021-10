Sarthe : le taux d’incidence du covid en hausse, surtout chez les plus de 65 ans

La situation sanitaire se dégrade dans la Sarthe. L’Agence régionale de Santé annonce ce 26 octobre que le taux d’incidence du covid repart à la hausse. Alors qu’il était descendu à 40 cas pour 100.000 habitants début octobre, il s’établit désormais à 52,1 cas. Une hausse particulièrement marquée chez les plus de 65 ans où le taux a bondi à 110,2 cas en moyenne, contre 30,5 au 1er octobre.

Comment expliquer cette hausse soudaine ? L’Agence régionale de santé y voit plusieurs raisons. Tout d’abord, « la reprise des activités sociales et culturelles », qui a donné lieu à plusieurs foyers de contamination. En parallèle, l’ARS rappelle que les études récentes « suggèrent une baisse de l’efficacité au cours du temps des vaccins », alors que les plus de 65 ans ont fait partie des premiers à être vaccinés. Plus d’un sur deux n’a d’ailleurs pas reçu de rappel de vaccin. Enfin, les autorités notent « que les gestes barrières ne sont plus respectés et que l’absence de tenue des carnets de rappel empêche la mise en place du contact-tracing ».

L’ARS lance donc ce 26 octobre plusieurs appels : se faire vacciner, notamment si l’on travaille au contact de personnes âgées ; recevoir un rappel de vaccin si vous avez reçu la première injection il y a plus de 6 mois ; respecter les gestes barrières même si l’on est vacciné ; se faire dépister et s’isoler en cas de symptômes.

Dans les hôpitaux, l’impact du covid reste limité pour le moment : trois personnes se trouvent actuellement en réanimation dans la Sarthe à cause du covid (et 25 en service de médecine), 45 au niveau régional (196 en service de médecine).