Sarthe : les plus grands chefs-d’œuvre à deux pas de chez soi

Connerré, Allonnes, Fresnay-sur-Sarthe, Le Lude, Écommoy, Sablé-sur-Sarthe… Toutes ces communes se sont récemment dotées d’une micro-folie. Le concept vient du ministère de la Culture, avec, comme objectif, de réconcilier les publics avec les contenus muséaux, et l’art en général.

L’idée est de faire découvrir les contenus de grands musées nationaux, mais à échelle locale. Manuela Gourichon, adjointe à la Ville de Sablé-sur-Sarthe en charge de la Culture et du Tourisme, va plus loin : « on veut apporter le plus près possible tous ces chefs-d’œuvre via une numérisation en très haute définition et très haute qualité faite par La Villette. »

Des oeuvres projetées sur grand écran

De son côté, la chargée de projet, Maud Dabireau, évoque un fonctionnement assez simple : « les visiteurs se rendent dans la salle de l’ancien cinéma de la ville de Sablé, les œuvres sont proposées sous forme de collection et sont projetées sur l’écran de cinéma. Il s’agit d’un diaporama des œuvres qui tournent en boucle, c’est très visuel. Les gens peuvent accéder aux contenus des œuvres via les tablettes numériques positionnées dans l’espace. Les œuvres sont projetées sur l’écran et dès qu’il y en a une suscite qui leur intérêt, ils peuvent accéder aux contenus de celle-ci ».

Au-delà d’une demande de la population, l’élue assure qu’il s’agit ici d’une « vraie volonté politique de la Ville de démocratiser la culture, de s’associer à cet appel à projets, qu’on a trouvé très intéressant. » Car les micro-folies peuvent aussi avoir une vocation sociétale : « elles peuvent s’adresser aussi à des scolaires, ou aux personnes issues des résidences autonomie, avec un public qui ne peut pas forcément se déplacer pour aller capter ces contenus muséaux », précise Manuela Gourichon.

De Pompidou au Louvre

Enfin en termes de contenus, ces derniers sont très variés, se félicite Maud Dabireau. Cela va d’œuvres nationales aux grands classiques issus du centre Pompidou, du château de Versailles, du Louvres, ou encore du Grand Palais. Par ailleurs, il y a également des collections proposant des contenus pluridisciplinaires (danse, opéra, peinture sculpture) très variés.

La micro-folie de Sablé-sur-Sarthe est en accès libre et gratuite. On peut s’y rendre du mercredi au samedi, de 10h à midi, et de 14h à 18h.