Un nouveau long-métrage va être réalisé dans le département de la Sarthe. Voici tous les détails et les critères qu'il faut connaitre pour postuler si vous souhaitez participer à l'aventure cinématographique.

L'équipe recherche :

- Un bébé : fille, 3 mois, yeux noisettes, cheveux châtains, 1 jour de tournage

- Deux jeunes filles entre 12 et 16 ans, pour doublure et petits rôles : galop 4 minimum, 1,55 m maximum

– 1er profil : solaire, à l’aise, qui a la tchatche, 10 jours de tournage

– 2ème profil : plus dur, moqueuse, 4 jours de tournage

- Des enfants et adolescents de 3 à 18 ans : pour des scènes de vie quotidienne (repas, jeux…), 1 journée de tournage

– Un petit garçon 3 ans, châtain, brun à la peau pâle, chétif

– Une fillette entre 7 et 10 ans yeux noisettes, cheveux châtains

– Un garçon entre 10 et 13 ans, châtain, brun à la peau pâle, chétif

– De vraies jumelles blondes, brunes ou rousses d’environ 14 ans

- Des figurants dans un centre équestre : 3 à 4 jours de tournage

– 6 cavaliers / cavalières, entre 14 et 16 ans, galop 6 minimum exigé, diversité bienvenue

– 8 cavaliers / cavalières, entre 12 et 16 ans, galop 4 minimum exigé, diversité bienvenue

L’équipe présice sur le site de la Cité du film que "l'ensemble du film se déroulant dans le milieu équestre, les enfants et adolescents doivent être au minimum à l’aise avec les chevaux, au mieux (notamment pour les plus grands) avoir une expérience en équitation."

Afin de candidater, il faut remplir le formulaire ci-dessous pour fixer un rendez-vous de pré-sélection, ou se rendre pour le casting sur le place, muni de votre numéro de sécurité sociale et d’une photo papier :

– Salle Saint Jean, 3 rue de la Reine Bérangère, 72000 Le Mans, les lundi et mardi 24 & 25 juillet 2023 de 10h-12h30 et 13h30-17h30

– Vibraye équitation « La Bellonnière » au Club House, 72320 Vibraye, le mercredi 26 juillet de 10h-12h30 et 13h30-17h30