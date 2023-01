Sarthe : un parc à chiens pour mieux connaitre son animal

Se balader en toute tranquillité et en toute liberté avec son chien dans un parc aménagé de 8000 mètres carrés. C’est ce que propose Kimberley Serre à Sarcé, dans la Sarthe. Éducatrice et comportementalise canin, celle qui s‘est formée au métier d’assistante vétérinaire voulait créer un espace entièrement dédié aux chiens et à leurs maitres : « quand on a chien réactif à tout ce qui va être joggeur, cyclistes ou voitures, c’est compliqué de lui offrir de la liberté, notamment en région parisienne ».

C’est pourquoi la jeune femme s’est installée en Maine-et-Loire puis en Sarthe, « pour pouvoir offrir un espace sécurisé et entièrement clos, et je suis là en surveillance. Ça comptait beaucoup pour moi car ça peut aider certaines personnes à se motiver à sortir des chiens de refuge avec des passés compliqués. C’est de la liberté sous contrôle. »

Les chiens acceptés dès trois mois

L’objectif est aussi de mieux comprendre le comportement de son chien. Vous pouvez réserver des créneaux en solo afin d’avoir des conseils personnalisés sur l’éducation de votre animal, ou à plusieurs pour le sociabiliser. Les toutous sont tous acceptés à partir de trois mois et une fois qu’ils sont vaccinés.

Kimberley Serre revient sur ce qu’on peut trouver dans son parc à chiens : « il y a deux tunnels de trois et de six mètres, quatre haies, une balançoire, mais aussi un bac à sable, une piscine à balles, des pneus de tracteurs, et un atelier-découverte des matières sur lesquelles les chiens peuvent marcher. »

Deux tarifs sont mis en place pour accéder au parc : 35 euros par mois si vous souhaitez vous abonner et y aller quand bon vous semble, avec deux cours collectifs et un accès la balade éducative tous les mois. Ou bien alors 20 euros en prix unique.