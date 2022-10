Saumur : un 6ème livre dédié à la lutte contre le cancer du sein pour Alex Bocat

Vous le savez, ce mois d’octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein, une cause dont s’est emparée l’auteure saumuroise Alex Bocat à travers son nouveau livre Les Re’belles roses. La jeune femme de 28 ans a rassemblé de nombreux témoignages au sein de l'association du même nom, mais aussi dans le reste de la région voire ailleurs en France, pour donner la parole aux personnes confrontées de près ou de loin à la maladie. « L’objectif c’est de soutenir toutes ces personnes qui ont cette maladie et de leur apporter du soutien et de l’espoir », souligne celle qui est coach sportive en salle lorsqu'elle quitte son costume d'auteure.