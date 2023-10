"Saw X" : un monteur du film travaillait sur une scène, la police débarque chez lui

C'est lors d'une interview accordée à NME que le réalisateur du film Saw X, Kevin Greutert, a raconté que son monteur Steve Forn avait vécu une drôle de mésaventure en travaillant depuis son domicile, à Hollywood (Los Angeles). Alors qu'il était en train de monter une scène du film d'horreur, le technicien a entendu frapper à sa porte. La police se tenait devant chez lui, appelée à la rescousse par des voisins qui avaient entendu des bruits de torture à mort. Et pour cause... Steve Forn travaillait sur la séquence du "piège occulaire" dans laquelle une victime doit perdre la vue ou la vie.

"On a frappé à sa porte. Steve a une caméra qui donne sur sa sonnette. Des policiers disaient de leur ouvrir parce que des voisins les avaient appelés disant qu’un homme se faisait torturer à mort", a déclaré le réalisateur.