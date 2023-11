Selon nos confrères de Ouest France, Mick Schumacher, 24 ans, fils du célèbre pilote allemand, va disputer la saison 2024 du championnat d'Endurance au volant d'une Alpine. Mick a un beau palmarès derrière lui, en ayant été champion du monde de Formule 2 en 2020 ou encore pilote Haas en Formule 1. Il participera pour la première fois au 24 Heures du Mans.

"La voiture est impressionnante. J’ai hâte de débuter cette compétition. J’ai grandi et évolué avec des monoplaces, piloter une voiture au cockpit fermé et aux roues couvertes, sont une excellente opportunité pour moi d’affiner mes compétences de pilotage. Les courses d’Endurance sont un nouveau défi pour moi et je suis sûr que nous allons vivre de belles émotions ensemble, l’année prochaine, avec Alpine." déclare Mick Schumacher.

Mick Schumacher marche sur les pas de son père, qui a participé une seule fois aux 24 Heures du Mans, en 1991, au volant d'une Mercedes C11. Il avait terminé cinquième avec Karl Wendlinger et Fritz Kreutzpointner.

À noter que la billetterie pour les 24 heures du Mans 2024 est d'ores et déjà ouverte... mais complète ! La prochaine édition, qui se tiendra les 15 et 16 juin 2024, se déroulera à guichets fermés. Quelques billets pour les essais et la journée tests sont encore disponibles.