Climat : va-t-on organiser les prochains JO à l’automne ou au printemps ?

Faut-il déplacer les Jeux olympiques d’été au printemps ou à l’automne ? Ne riez pas, la question est sérieusement posée par certains scientifiques et physiologistes qui publient un rapport sur les risques liés à la pratique du sport sous des chaleurs extrêmes. Les rédacteurs mettent en avant un enjeu de santé pour les sportifs qui participeront aux prochaines éditions des Jeux olympiques… dont celle de Paris 2024.

Certes, il est pour le moment difficile, au vu des conditions météorologiques, de s’imaginer quelconque canicule au moment de la tenue des JO cet été, mais c’est pourtant ce qui pourrait bien arriver. Les prévisionnistes anticipent en tout cas déjà des valeurs très élevées sur la période des prochains Jeux, dès le 26 juillet et la cérémonie d’ouverture prévue sur la Seine.

Organiser les Jeux à des périodes moins chaudes

Ainsi, les rédacteurs de ce fameux rapports préconisent plusieurs mesures pour « penser les Jeux de demain ». Car il faudra bien se rendre à l’évidence à un moment donné, de tels événements où les sportifs pratiquent leur activité à très haut niveau seront de plus en plus compliqués à maintenir dans des périodes de fortes chaleurs.

Alors l’une des idées principales du rapport, pour y « remédier », c’est d’organiser les prochains Jeux olympiques quelques mois avant ou après l’été, afin que les Jeux puissent se dérouler dans des périodes où la chaleur est moins intense. D’autant que les scientifiques anticipent déjà que l’une conséquences du réchauffement climatique causé par l’Homme sera l’extension de l’été, qui va donc durer plus longtemps, et la réduction, en terme de temps, de l’automne et du printemps. Celle-ci serait encore plus importante pour l’hiver.