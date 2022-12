Scrabble : voici les mots que vous ne pourrez plus utiliser dans le célèbre jeu

Avis aux joueurs de Scrabble : des dizaines de mots jugés offensants ou discriminants seront bientôt interdits dans le jeu de société. À l'occasion de la parution de la nouvelle édition du dictionnaire qui régit les tournois de Scrabble francophones, en juin 2023, l'entreprise Mattel, propriétaire du jeu, a en effet décidé d'écarter une liste précise de mots. Au total, 62 mots (31, plus leurs versions au pluriel et au féminin), à l'instar d'insultes racistes, xénophobes ou encore sexistes, ont ainsi été exclus et ne pourront plus être utilisés en compétition.

Cette décision est mûrement réfléchie du côté de chez Mattel. La firme a déjà opéré des changements similaires aux États-Unis, avec la suppression d'environ 200 mots, après les manifestations liées au mouvement Black Lives Matter qui ont suivi la mort de George Floyd, l'Afro-américain mort asphixié sous le genou d'un policier, en mai 2020. "Sont exclus tous les mots constituant une incitation à la haine et à la discrimination" est-il désormais écrit dans le manuel du jeu. Contactée par Le Parisien, l’entreprise américaine n’a pas voulu fournir la liste complète des mots qui seront effacés.

"Poufiasse", "travelo" ou encore "nègre" interdits

Si nous n'avons donc pas la liste précise de tous les mots interdits, voici quelques-un de ceux qui ne pourront bientôt plus être utilisés au Scrabble, y compris en compétition officielle :

- Tarlouze

- Boche

- Chicano

- Enculeur

- Femmelette

- Gogole

- Goudou

- Gouine

- Lopette

- Nabot

- Nègre

- Pédé

- Poufiasse

- Travelo

- Youpin

- Chintok

- Bamboula

- Bicot

- Asiate

- Romano

- Schleu

- Sidaïque

- Tafiole

- Tantouse

Le comité de rédaction de l’ODS a en revanche obtenu le maintien des mots "enculé", "grognasse" et "salope". De quoi ravir les nombreux joueurs qui espéraient faire un "mot compte triple" avec un petit (gros) mot.