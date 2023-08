Il est disponible dans de nombreuses régions comme, entre autres, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire ou encore la Nouvelle-Aquitaine : le Passeport gourmand. Il s'agit d'un petit livret rouge bien utile pour faire des économies, et surtout, se régaler au restaurant.

Dans plusieurs établissements, le Passeport donne droit par exemple à 50% de réduction pour un couple sur tous les plats, hors boisson. Son prix varie en fonction de l'endroit où on habite, mais il tourne autour de 60 euros environ pour une durée d’un an. Attention aux mauvaises surprises : plus on est nombreux à table, plus le montant de la ristourne diminue.

Afin d'en bénéficier, il faut se rendre sur le site Internet passeport-gourmand.com. Pour commencer, il faut sélectionner une édition qui concerne notre région. Ensuite on peut réserver une table 24 heures à l’avance parmi tous les partenaires de l’édition régionale que l’on a choisie. Une fois à table, on profite du moment, et à l’addition, on prévient bien le restaurateur des remises dont on bénéficie. Il n’aura plus qu’à signer la page de notre Passeport gourmand et appliquer une remise sur l’addition. Simple, efficace et bon pour le porte-monnaie.