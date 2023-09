Sébastien Gayou : la passion de la magie avant tout !

Souvenez-vous… mars 2020, la France débute son confinement, pour tenter de lutter contre l’épidémie de COVID. Tous les lieux dits « non essentiels » ferment alors leurs portes. Parmi eux… les lieux de spectacle. Et pour eux, pas de retour à la normale avant la fin de l’année 2021 !

Un véritable coup dur pour les artistes, comme Sébastien Gayou, magicien et mentaliste. Pour autant, ce dernier ne s’est pas laissé abattre. Bien décidé à vivre coûte que coûte de sa passion, il a ouvert propre espace de loisirs. « Pendant le confinement je me demandais si on allait pouvoir retravailler dans des salles de spectacle, nous explique-t-il. L’idée était d’aménager un lieu pour accueillir du public sur une jauge plus petite ».

Lord Mac Rashley

Il a donc ouvert il y a deux ans le Manoir de l’illusion et du Mystérieux. Installé dans l’Indre, au Poinçonnet, il : propose plusieurs escapes games et animations autour de la magie ou de l’illusion. « Tout tourne autour de cette histoire et autour de son propriétaire qui porte le nom de Lord Mac Rashley (…) On va retrouver des expériences qui vont porter autour de la magie, du spiritisme…Et on va aborder différents thèmes ».

Depuis, le COVID est derrière nous, et Sébastien Gayou a pu retrouver une vie professionnelle normale. Il se produit régulièrement sur scène, et notamment à la Maison de la Magie à Blois. Pour autant, en parallèle, il a décidé de gérer le « manoir » bénévolement, pour le plaisir de transporter les visiteurs dans son univers. À noter que des soirées spéciales « Halloween » y seront prochainement organisées.