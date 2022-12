Sébastien Papion s’offre une quatrième boutique pour Noël

C’est le cadeau facile et en même temps, tellement appréciable… le chocolat ! Savez-vous qu’en France, on consomme en moyenne 13,2 kg de chocolat par an, par foyer ? Et cela ne risque pas de s’arrêter, surtout pas en période de Fêtes !

Depuis quelques semaines d’ailleurs, le chocolatier Sébastien Papion et son équipe s’affairent pour préparer les chocolats de Noël. Une quinzaine d’intérimaires viennent en renfort, et l’équipe est sur le pont 7 jours sur 7. Pour le maître-chocolatier loirétain et ses confrères, c’est la plus grosse période de l’année.

« On n’est pas loin des 10 tonnes de bonbons de chocolat vendus pour chez nous, nous explique-t-il. Noël, ça représente à peu près 40% de notre chiffre d’affaires, après on a Pâques (20-25 %), la Saint Valentin, la fête des mamans. Et puis après on a le reste de l’année qui déroule ».