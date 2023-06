Sécheresse : plus de 10 000 plantes distribuées aux habitants à Sens

La ville de Sens vous fait une fleur ! Ce samedi 24 juin, une distribution gratuite de plantes va être organisée auprès des habitants. Des plantes qui ont été cultivées par la commune en vue de la campagne de plantation des massifs. Mais avec l’arrêté de sécheresse émis par la préfecture pour limiter l’utilisation des ressources en eau, l’opération est annulée. Ainsi, les massifs qui n'ont pas encore été fleuris, tels que le monument aux morts, une partie du square Jean Cousin et de la salle des fêtes, ne seront pas plantés.

Faute de pouvoir arroser les plantes déjà cultivées et pour ne pas les perdre, la collectivité va donc remettre entre 10 000 et 15 000 plantes à ceux qui se présenteront au niveau des serres du parc du Moulin à Tan samedi de 9h à 12h. Il suffira de venir muni d'un justificatif de domicile et d'une pièce d’identité. Le nombre de plants est limité à une vingtaine par personne. Notez qu’en amont, entre 8h et 9h, la distribution sera exclusivement réservée aux participants du concours communal de fleurissement de l’an prochain.

Malgré les restrictions d’eau, le service des parcs, jardins et espaces verts de la commune a réussi à emmagasiner 24 000 litres d'eau de pluie dans ses réserves habituellement renouvelées pour couvrir la majeure partie des besoins d'arrosage au quotidien. La municipalité sénonaise appelle néanmoins tous les citoyens à adopter une consommation responsable de l'eau.