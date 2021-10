Ségur de la santé : 800 millions d’euros pour la Bourgogne-Franche-Comté

On en sait un peu plus sur l’enveloppe de 19 milliards d’euros annoncée par le Premier ministre Jean Castex à Cosne-Cours-sur-Loire en mars 2021 dans le cadre du Ségur de la Santé. En déplacement de nouveau en Bourgogne-Franche-Comté ce mardi 19 octobre, à Auxonne et Dijon (Côte d’Or), le chef du gouvernement a détaillé ce budget. « 9 milliards d’euros sont des investissements, 6,5 milliards du désendettement de 1.300 hôpitaux, 1,5 milliard ira aux Ehpad et 2 milliards à la transition numérique », a-t-il expliqué. « 15.000 postes seront de plus créés dans la santé. »

Localement, 830 millions d’euros viendront soutenir les établissements de Bourgogne-Franche-Comté (72 hôpitaux et au moins 17 Ehpad) : 23 millions seront ainsi consacrés à la reconstruction du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), et 1,3 million pour son investissement médico-social ; 61 millions d’euros pour les rénovations complètes des hôpitaux de Sens, Villeneuve-sur-Yonne et Joigny (Yonne), et 7 millions pour leurs investissements médico-sociaux ; ou encore 2 millions d’euros pour l’Ehpad Château des Crozes à Frontenaud (Saône-et-Loire).

« Il faut qu'on tire toutes les leçons » de la crise du Covid, a confié Jean Castex en Bourgogne du ministre de la Santé, Olivier Veran, et de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie. « Il y avait un sous-investissement dans la santé publique en France : la crise l'a montré. Donc il faut à tout prix réamorcer la pompe », a-t-il ajouté.

(Avec AFP)