L’heure de la pause-café à sonner ! Ou pas. Très prisée par bon nombre d’entre nous pour se donner un petit coup de boost dans la journée, la caféine ne doit toutefois pas être consomméeà n’importe quelle heure. C’est en tout cas le résultat d’une étude menée par l’Américain Steven L. Miller, docteur en neuroscience. En effet, selon lui, il n’est pas forcément recommandé et utile de boire du café le matin. Le moment idéal dépendrait en réalité du taux de cortisol, la fameuse « hormone du stress », présent dans notre sang.

Ainsi, la caféine serait inefficace lorsque l’hormone est déjà élevée ou atteint son pic dans notre organisme. Par exemple : dès le réveil, dans une situation de stress ou lors d’un effort physique. En revanche, lorsque celle-ci est faible, notre organisme demande à être stimulé et, dans ce cas, la caféine est recommandée.

Le café est donc déconseillé au petit-déjeuner, environ entre 8 h et 9 h, et à la pause-déjeuner, entre 11 h 30 et 13 h 30. Les pauses-café sont à privilégier entre 9 h 30 et 11 h 30, et 13 h 30, et 17 h 30.