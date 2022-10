Sens Nomade : l’agence de voyages dédiée au bien-être

Anne-Laure et Anne-Laure sont deux jeunes femmes, passionnée de voyages et de nature. L’une vit à Tours, l’autre à La Rochelle. Après s’être rencontrées à travers leurs blogs de voyages, et avoir voyagé à travers l’Europe ensemble, elles ont décidé de s’associer pour monter une agence de voyage pas comme les autres : Sens Nomade.

La particularité de cette agence ? Proposer des séjours de courtes ou longues durées, ayant pour thématique le bien-être.