Série Harry Potter : le casting est lancé !

Qui seront les nouveaux Ron, Harry et Hermione ?

Qui succédera à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint ? La chaîne américaine HBO a lancé officiellement un casting pour sa future série Harry Potter. Elle recherche des enfants qui seront âgés de 9 à 11 ans en avril 2025, au moment du tournage de la première saison, et qui résident au Royaume-Uni et en Irlande.

Pour cette nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling, HBO s’engage à réunir un casting « inclusif et diversifié, indépendamment de l’ethnicité, du handicap ou de l’orientation sexuelle ». Une démarche qui avait déjà été adoptée lors de la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant maudit en 2016, où le personnage d’Hermione était joué par la comédienne noire Noma Dumezweni. Cette dernière avait alors été victime de propos racistes sur les réseaux sociaux, tandis que l’autrice J.K Rowling avait pris sa défense, rappelant que la couleur de peau d’Hermione n’est jamais mentionnée dans ses livres.

La série, dont la diffusion est prévue pour 2026, sera réalisé par Mark Mylod, qui a notamment travaillé sur d’autres séries HBO à succès : Game of Thrones et Succession. J.K. Rowling en sera productrice exécutive. Chaque saison devrait reprendre un tome de la saga.