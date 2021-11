« On dit que certaines choses ne changent pas, mais la vérité est que la vie est pleine de surprise… et juste comme ça, un nouveau chapitre démarre ». Carrie, Charlotte et Miranda sont de retour ! L’attente et le suspense prennent (presque) fin, car HBO Max a dévoilé, ce vendredi, les toutes premières images de sa nouvelle série intitulée And Just Like That, la suite tant attendue de Sex & The City.

Onze ans après leurs dernières aventures dans le film Sex & The City 2, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia Nixon) font face aux difficultés de la vie et de l’amitié dans leur cinquantaine d’années bien assumées. Elles seront entourées de visages très familiers, comme le fameux Mr Big. De nouveaux visages viendront aussi compléter le casting, à l’instar de Sarah Ramirez aperçue dans Grey’s Anatomy et Karen Pittman de The Morning Show. Seule grande absente du retour de la série phare de HBO, Kim Cattrall.

La série And Just Like That sera disponible à partir du 9 décembre 2021 sur HBO Max.