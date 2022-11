Sexe féminin : une nouvelle étude révèle une information jusqu'à lors inconnue sur le clitoris

Malheureusement, les études sur le clitoris restent encore trop rares par rapport à celles sur le sexe masculin. "La moitié du monde possède un clitoris. Pourquoi les docteurs ne l'étudient pas ?", peut-on d'ailleurs lire dans un récent reportage du New York Times. Si le plaisir féminin est donc souvent laissé de côté, des chercheurs américains ont néanmoins décidé de s'y intéresser de plus près.

Un organe très sensible

Ils ont découvert que le clitoris possédait plus de 10 000 terminaisons nerveuses dans son nerf dorsal, soit environ 20% de plus que ce qu'on pensait depuis plusieurs années. Leur découverte, qui a été présentée lors d’un congrés scientifique de la Sexual Medicine Society of North America et de l’International Society for Sexual Medicine, le 27 octobre dernier, doit encore être vérifiée par des confrères.

Pour arriver à ce résultat, les scientifiques ont prélevé des échantillons de tissus d'un seul côté du nerf dorsal du clitoris de sept personnes réalisant des chirurgies d'affirmation de genre. Après les avoir étudié au microscope, ils ont observé qu’ils contenaient 5.140 fibres nerveuses clitoridiennes dorsales. Le nerf dorsal étant symétrique, ils ont donc multiplié ce chiffre par deux pour estimer le nombre total de fibres nerveuses contenues dans le clitoris, soit 10.281.

"Cette étude est la première à rapporter le nombre de fibres nerveuses myélinisées dans le nerf clitoridien dorsal humain et à estimer le nombre de fibres nerveuses innervant le clitoris humain", a précisé Blair Peters, professeur adjoint de chirurgie à la faculté de médecine de l'Oregon Health & Science University. "C'est particulièrement surprenant quand on compare le clitoris à d'autres structures plus grandes du corps humain, ajoute le professeur. Même si la main est beaucoup, beaucoup plus grande que le clitoris, le nerf médian (déjà connu pour avoir une densité de fibres nerveuses très élevée) ne contient que 18.000 fibres nerveuses environ, soit moins de deux fois les fibres nerveuses du clitoris qui est beaucoup plus petit". Cette découverte permettra ainsi d'améliorer certaines pratiques médicales à l'instar des reconstructions du clitoris suite à des cas de mutilation génitale ou des blessures du nerf clitoridien dorsal.