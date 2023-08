" Si on monte en TOP 14, je n'irai pas" assure le président de l'USON Nevers

Les Neversois se déplacent ce soir sur le terrain de Provence Rugby. Ils espèrent confirmer après leur succès à la maison lors de la dernière journée de Pro D2 face à Montauban (22-9). Une victoire qui a fait du bien après le faux-pas contre Vannes. Une équipe que les Nivernais ne connaissent que trop bien. C’est contre elle qu’ils se sont inclinés en barrages en fin de saison dernière.

Durant la trêve, l' effectif de l’USON Nevers a peu bougé. Seul cadre à être parti, Issam Hamel, remplacé par Jonathan Maïau venu du Racing 92. Les autres joueurs arrivés sont des Espoirs, dont deux venus de TOP 14 en prêt.

Quelles ambitions pour la saison 2023/2024 ? « Ça fait deux ans de suite qu’on termine 4e, vous allez rigoler si je vous dis qu’on va jouer le maintien », s’amuse le président, Régis Dumange.

Celui qui a pris les rênes du club il y a presque quinze ans, est toutefois peu optimiste quant à l’accession en TOP 14. Pas pour des raisons sportives, mais plutôt financière. « Ça fait des années qu’on porte le club à bout de bras, on a des ambitions, au mois d’août on fait 7000 spectateurs, il y a une attente du public », explique-t-il. « On a une pépite, tout le monde regarde et personne ne fait rien, on n’a pas de réponse des collectivités », déplore-t-il. Selon lui, les partenaires privés locaux n’ont pas les moyens de financer les ambitions du club.

En cas d’accession en Top 14, Régis Dumange estime qu’un stade de 10 à 12 000 places serait obligatoire. Car qui dit accession, dit coûts et masse salariale en hausse. Il juge également que les structures doivent être modernisées, et notamment le centre de formation. « On a eu 3 -4 jeunes joueurs intéressés qui ont visité nos infrastructures et puis celles des autres, et on ne les a pas revus », affirme le président de l’USON.

Faute d’investissements et notamment publics, Régis Dumange ne s’imagine pas en TOP 14. « Est-ce que vais prendre la place d’un club structuré comme Aix ou Brive ? Non, je me l’interdis », conclut-il.