Snack : cette application de rencontres discute à votre place grâce à un avatar créé par l'intelligence artificielle

À mi-chemin entre TikTok et Tinder, l'application de rencontres Snack compte apporter un souffle de modernité dans le business de l'amour. Lancée pendant la pandémie et destinée aux jeunes adultes âgés entre 18 à 35 ans, elle possède une fonctionnalité unique qui en séduira plus d'un.e : une limite au ghosting.

En effet, si vous décidez de ne plus répondre à quelqu'un sur l'application, votre compte sera automatiquement "pénalisé" par l'algorithme qui le rendra moins visible par les autres utilisateurs. Résultat : vos chances de rencontrer l'âme sœur seront fortement réduites. À l'heure où 78% des millenials avouent avoir été ghostés au moins une fois dans leur vie, selon une étude menée par l'application de rencontre Plenty of Fish, cette fonctionnalité est donc la bienvenue.

Un avatar créé par l'intelligence artificielle

Mais ce n'est pas tout. La seconde spécialité de Snack est la mise en place d'un avatar vous ressemblant fortement grâce à l'intelligence artificielle. Cet avatar créé sur-mesure pourra ainsi discuter virtuellement à votre place avec les autres utilisateurs. Le but ? Vous faire gagner du temps en évitant les conversations inutiles. À l'inverse, l'avatar vous préviendra également s'il tombe sur une personne susceptible de vous plaire.

Avec ce genre de fonctionnalités, Snack souhaite "restructurer l’avenir du dating de la Génération Z". L'entreprise ne s'en cache pas : "ce n’est pas l’appli dating de tes parents" scande-t-elle. Et pour cause... L'application promet une expérience plus fun basée sur la vidéo ! Les utilisateurs partagent ainsi des séquences (ou et des photos) d’eux sur leur profil pour dévoiler leur quotidien. Des jeux tels qu’Actions ou Vérités leur sont aussi proposés afin d'apprendre à mieux connaître leur match. Kimberly Caplan, la créatrice de Snack, a d'ailleurs eu l'idée de créer le concept en découvrant, en 2020, le profil d’une jeune femme qui se servait de TikTok pour trouver des dates. "La génération Z étant le groupe qui est essentiellement la première génération de vidéos qui a grandi avec Snapchat et TikTok, Snack s'adresse à eux", confie-t-elle.

Pour l'heure, Snack n'est malheureusement pas encore disponible en France. Seuls les résidents des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni peuvent la télécharger.