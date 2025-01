SNCF : les billets de train pour le printemps en vente dès le 22 janvier

Vous avez déjà planifié votre destination pour les vacances de printemps ou encore certains ponts du mois de mai. Si vous devez prendre le train pour vous rendre sur votre lieu de villégiature, voici la date à noter dans votre agenda : le 22 janvier 2025.

La SNCF mettra en vente ses billets pour la période entre le 31 mars et le 11 mai 2025 inclus. Et ça dès 6h du matin. Comme à chaque fois, c'est le principe du premier arrivé, premier servi. Plus vous prenez vos billets à l'avance, plus le prix sera avantageux.

Une hausse des prix depuis le 8 janvier

Les prix des billets de trains, TGV Inoui et Ouigo ont subi une hausse de 1,5% pour cette année 2025. Ce qui représente en moyenne sur chaque billet une augmentation moyenne de 70 centimes. Pour les billets aux tarifs les plus élevés, l'augmentatition représentera entre 1 et 7 euros.

La SNCF explique cette nouvelle hausse pour financer les investissements nécessaires dans le domaine ferroviaire comme les opérations pour prolonger la durée de vie d'une centaine de rames ou la grosse commande de 115 nouveaux TGV pour 3 milliards et demi d'euros.