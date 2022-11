Sommeil de l’enfant : Aline de « Joe et Morphée » vient en aide aux parents

Être parents, c’est que du bonheur… Oui, mais surtout si votre enfant dort ! Pour beaucoup, l’apprentissage du sommeil est très compliqué. Aline Le Hir a vécu cela. Sa fille a très mal dormi pendant neuf mois, avec 10 à 15 réveils la nuit, et très peu de sieste en journée.

Elle a donc fait appel à une consultante en sommeil. La révélation ! Les bénéfices étaient quasiment immédiats. Ce qui a donné envie à la jeune mère de famille de se former à son tour. Installée récemment au Mans, elle propose des coachings en sommeil pour enfants, avec un accompagnement personnalisé des familles pendant 15 jours. « Je ne les lâche plus. Pendant 15 jours, on est ensemble, en illimité (…) je peux intervenir à n’importe quel moment ».