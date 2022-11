Son patron réalise son rêve le plus fou : il lui offre une maison

C'est ce qu'on appelle un patron en or ! Jean-Alexandre Manchès, le PDG de l’entreprise lyonnaise BMV, basée en France et en Allemagne, avait promis de réaliser le vœu de l’un de ses salariés en organisant une loterie géante à l'occasion du 120ème anniversaire de la société. "On a pris un camion pour visiter chaque site. Nous avions deux urnes, l’une pour que chacun des 1.100 salariés se projette dans 120 ans et l’autre pour qu’ils écrivent leur rêve le plus fou", a expliqué le chef d'entreprise à 20 Minutes.

"C'était un rêve fou"

Christel, une employée du service client d'un site de Saint-Marcel, en Sâone-et-Loire, a été tirée au sort. La Chalonnaise de 58 ans, qui a presque deux décennies de boîte au compteur, a donc remporté une maison, elle qui n'avait jamais été propriétaire. "Je n'ai jamais été propriétaire. Avoir une maison pour moi et mes deux enfants, c'était un rêve fou", a confié la chanceuse à l'AFP. "Au début, je pensais écrire un voyage au Canada et puis je me suis ravisée. Je me suis dit : allons jusqu'au bout de nos rêves. Depuis l’épidémie du Covid-19, je rêvais simplement d’avoir un petit bout de jardin pour être contact avec la nature tous les jours. Je ne peux pas vivre ailleurs qu’en extérieur", a-t-elle ajouté avouant qu'elle croyait son souhait irréalisable. Le second lauréat, un salarié allemand, s’est quant à lui vu offrir un voyage en famille en Turquie.

"On sait que chaque centime compte mais on n’a fixé aucune limite. Nous voulions montrer que les choses, qui nous semblent inatteignables, peuvent parfois se concrétiser", a de son côté commenté le PDG. "Le secteur des transports et logistique est essentiel dans le fonctionnement du pays. Pendant le confinement, nous avons continué d’assurer les livraisons de masques, vaccins ou produits médicaux. De l’extérieur, c’est un métier qui n’est pas sexy pourtant, il est essentiel. Je souhaite faire prendre conscience aux collaborateurs de l’importance de leur métier dont ils peuvent être fiers", a-t-il conclu.