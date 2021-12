Réalisé depuis 33 ans par l’IFOP pour le Journal du Dimanche (JDD), le classement des 50 personnalités préférées des Français vient de tomber. L’enquête menée entre le 7 et le 10 décembre dernier auprès d’un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française apporte son lot de changements… et de nouveautés.

Indétrônables, Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau arrivent en tête dans leur catégorie respective. Du côté des hommes, Thomas Pesquet gagne 9 points. L’astronaute se positionne à la seconde place et détrône l’acteur Omar Sy, désormais 3e au classement. Florent Pagny, le coach emblématique de The Voice, fait son entrée à la 6e position, tandis que Jean-Pierre Pernaut perd 7 points. Quant à la Kilian Mbappé, la star du PSG et de l’équipe de France de football, il conserve sa 19e place.

Chez les femmes, Marion Cotillard se hisse à la seconde place en gagnant 3 points. Elle est suivie de Florence Foresti qui, elle, gagne une place. Placées cinquième et septième au classement, Alexandra Lamy et Mimie Mathy perdent respectivement trois et quatre points. Si certaines ont disparu du classement, comme Claire Chazal, trois personnalités féminines font leur entrée dans le Top 50 pour la première fois : Françoise Hardy (12e), Faustine Bollaert (21e) et Clara Luciani (25e).