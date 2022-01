Soprano défend l’enseignante qui a utilisé sa photo déclenchant une polémique

Cette professeure de SVT d’un collège de Trappes dans les Yvelines avait inséré une photo du rappeur marseillais dans un document sur l’évolution et la place de l’Homme dans le monde vivant afin d’intéresser ses élèves de 3e, explique Le Parisien qui a révélé l’affaire.

Choqué par ce qu’il considérait être un acte raciste, le père d’une élève avait alors clamé son mécontentement sur Facebook, déclenchant une véritable « fatwa numérique », selon le procureur du parquet de Versailles.

En dépit de ses explications et du retrait du poste inquisiteur des réseaux sociaux, la professeure avait dû être exfiltrée, mutée dans une autre région, tandis que le « lanceur d’alerte » a été condamné à 6 mois de prison ferme.

L’histoire date de 2020, mais n’est sortie qu’il y a peu dans la presse, et sur le net, la polémique n’a cessé d’enfler.

Invité dans l’émission C à vous, mardi 18 janvier, et interrogé par Mohamed Bouafsi sur le sujet, le rappeur, chanteur, compositeur Soprano a résolument pris la défense de l’enseignante : « Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Quand on regarde cette photo et on n’a pas de contexte, c’est vrai que, comme la plupart des gens, on se pose des questions, parce que justement malheureusement, dans la société d’aujourd’hui avec internet et tout, on mélange tout, on sort tout du contexte et malheureusement cette histoire, elle brise des vies, a déclaré l’artiste marseillais. Moi, j’avais écrit des chansons où je disais qu’à l’école beaucoup de jeunes des quartiers ne se reconnaissent pas dans certains manuels scolaires... (..) Dans son interview, [l’enseignante] explique que [ce qu’elle a fait, elle l’a fait] par rapport à ça, parce que des élèves se sont plaint (...) Et elle n’a pas mis que moi ! j’ai vu Mbappé, Blasko, il y en avait d’autres... Tu te dis : « encore quelque chose qui est sorti du contexte et le problème, c’est qu’internet a récupéré ça et c’est parti dans tous les sens. (...) Il y a même des amis à moi qui n’avaient vu que ça et qui m’ont envoyé des messages ! »

Soprano a fini en félicitant ceux qui avaient pris le temps d’essayer de comprendre la démarche de l’enseignante, et qui au contraire maintenant étaient contents qu’« enfin ça change ».