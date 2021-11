Soupçons d’emplois fictifs : un an de prison ferme requis contre François Fillon

Les avocats généraux ont en effet estimé que l’ancien Premier ministre devait être reconnu coupable. La peine d’un an de prison ferme serait à purger sous bracelet électronique, à domicile.

Était également jugé l’ancien maire de Sablé sur Sarthe et ancien suppléant de François Fillon, Marc Joulaud. Le concernant, le parquet général a demandé trois ans de prison avec sursis et cinq ans d’inéligibilité. Enfin, à l’encontre de Pénélope Fillon, il a été demandé deux ans de prison avec sursis, 100 000 € d’amende et deux ans d’inéligibilité. L’audience se poursuit ce mardi 30 novembre.

(Avec l'AFP)