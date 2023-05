"Spider-Man : Across the Spider-Verse" : rencontre avec les voix françaises de Miles Morales et Gwen Stacy

Stéphane Bak et Shirine Boutella sont revenus pour nous sur leur expérience de doublage et leur façon d’envisager l’exercice...

Il est rejoint à l’affiche de Spider-Man : Across the Spider-Verse, par Mathieu Kassovitz (Le Bureau des légendes) dans le rôle de Miguel O’Hara/Spider-Man 2099 et Shirine Boutella (Papicha, Lupin) qui interprète la blonde Gwen, alias Spider-Woman.

5 ans après Spider-Man : New generation, Stéphane Bak reprend du service et les intonations de Miles Morales, un autre Spider-Man, évoluant dans une réalité alternative.

Dans Spider-Man : Across the Spider-Verse, Miles se retrouve dans le Multivers où une équipe de Spider-Héros issus de différents univers combat les méchants de tout poil et de toutes les réalités. D’abord enthousiaste, Miles Morales va pourtant devoir choisir entre sauver une infinité de mondes ou l’une des personnes qu’il aime le plus.

