Spider-Man : Tom Hollander reçoit, par erreur, la prime colossale de... Tom Holland

Celle-ci, il fallait la faire ! L'acteur britanique Tom Hollander, récemment invité de l'émission "Late Night With Seth Meyers", un late show américain, a raconté avoir vécu un événement aussi déprimant que drôle, quand, un jour, Marvel lui envoie un magnifique chèque avec un nombre à sept 0. Ce chèque était accompagné d'un mail, raconte l'acteur, précisant qu'il s'agissait de la première partie de sa prime pour les bons résultats obtenus au box-office.

"Je ne crois pas faire partie des Avengers", se dit alors Tom Hollander. Puisque cette prime en question était donnée pour sa performance dans le fim Spider-Man. Vous commencez à comprendre : la prime devait arriver dans les poches de Tom Holland, et non Tom Hollander.

"Je n'avais jamais vu une somme pareille"

Les deux acteurs ont partagé, pendant une courte période, le même agent, explique Tom Hollander, dans le "Late Night With Seth Meyers". Ce qui a été, semble-t-il, souvent été source de confusion pour les comptables de l'entreprise. A tel point que ce dernier a reçu le cachet du jeune acteur britannique.

"Je n'avais jamais vu une somme pareille", a ensuite déclaré celui qu'on a déjà aperçu dans les films Pirates des Caraïbes, Orgueil et Préjugés, la série The White Lotus ou encore The Night Manger, qui lui a valu un BAFTA – les Oscars britanniques.