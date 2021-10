Squid Game : Agir contre les violences scolaires 49 alerte sur les jeux violents à l’école

La série sud-coréenne est l’un des meilleurs démarrages de l’histoire de la plateforme Netflix. Des habitants surendettés décident de participer à un tournoi, et acceptent de jouer à des jeux d’enfants pour gagner beaucoup d’argent (plusieurs milliards de won). Mais il n’y aura qu’un seul gagnant. Les perdants sont au fur et à mesure assassinés.

Le premier jeu du tournoi est « 1,2,3 soleil », que l’on connait tous. Un épisode de la série qui visiblement inspire les plus jeunes dans les cours de récréation françaises. Sauf qu’ici, les participants qui bougent sont frappés…

Olivier Laurendeau, président de l’association ACVS 49 a assisté à ce jeu et ne cache pas son inquiétude. « Il faut être vigilant sur la nature de ce jeu et alerter les parents (…) indiquer que c’est une série interdite aux moins de 16 ans, donc normalement les enfants ne peuvent pas et n’ont pas l’autorisation de regarder ».

Le fondateur d’ACVS 49 pointe par ailleurs du doigt un climat de violence grandissant dans les écoles. « Les enfants sont beaucoup plus virulents, violents dans leurs réponses (…) est-ce qu’on peut mettre ça sur l’année que l’on vient de vivre ? Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte ».

Une inquiétude partagée par le Gouvernement. Dernièrement, le ministre de l’Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer en a appelé à la responsabilité collective sur LCI, s’interrogeant également quant à la mise en place d’un contrôle parental par ce type de plateforme.