Stand-up : le concept de Kev Adams s’exporte au Mans !

C’est une information que tout le monde ne sait pas forcément. Au-delà d’être acteur, humoriste et producteur, Kev Adams a également lancé le Fridge : une petite salle intimiste à Paris où viennent se produire de nombreux stand-upers. Ces derniers se trouvent au plus proche des 70 spectateurs présents sur place.

La Comédie Le Mans en chiffres

De cette idée est né le Fridge Comedy Tour, qui passe notamment dans la Sarthe en ce moment, à la salle Comédie Le Mans. Créée il y a environ un an et demi, l’enceinte présente des comédies, du stand-up, mais aussi des cours de théâtre ainsi que des rodages de spectacles de têtes d’affiches. On compte environ 180 spectacles par an, et d’après le fondateur et responsable du lieu, Tewfik Behar, plus de 300.000 spectateurs se sont déplacés la saison dernière.

Le fondateur de la salle Comédie Le Mans connait maintenant Kev Adams depuis plus de 10 ans. « Cet été, il m’a téléphoné en me demandant si j’étais prêt à faire le Fridge Comedy Tour dans ma salle. J’ai répondu ‘Banco’ », assure Tewfik. Le concept est simple : la soirée dure approximativement 1h30 et présente trois artistes « surprises ». Le responsable du lieu ajoute : « on ne sait pas qui va venir. Un soir, vous pouvez très bien voir Gad Elmaleh sur scène, même si je ne vous garantis pas qu’il sera là tous les soirs. Mais quoi qu’il en soit, derrière, Kev Adams garantit une excellente soirée, conviviale, de qualité, et avec de l’humour pour tout le monde. »

Un lien entre les humoristes

Au total, le Fridge Comedy Tour a lieu à quatre reprises à la salle Comédie Le Mans. Une première représentation a eu lieu le 9 septembre dernier. Et Tewfik l’assure, l’événement a été une grande réussite. « Ce qui me plait, c’est l’harmonie qu’il y a entre les artistes, parce que souvent, on a l’habitude de faire du comedy club où chacun à son univers, et on passe de l’un à l’autre. Alors que là, j’avais l’impression que certains sketchs coulaient avec le suivant », décrypte-t-il.

Si vous aussi, vous voulez être surpris, rendez-vous à la salle Comédie Le Mans pour tenter l’expérience du Fridge Comedy Tour. Trois soirées sont encore prévues à 21h les lundis 14 octobre, 11 novembre et 9 décembre prochains.