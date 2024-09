Star Academy 2024 : Clara Luciani marraine de la nouvelle saison !

Elle succède à James Blunt et Vitaa : Clara Luciani est la nouvelle marraine de la Star Academy, dont la prochaine saison sera diffusée à partir du 12 octobre sur TF1. L’artiste vient de sortir un nouveau single, Tout pour moi, le premier de son album Mon Sang qui sortira le 15 novembre. « Il me tarde d’accompagner les élèves. Je pense qu’on va faire de jolies choses ensemble », a confié Clara Luciani sur les réseaux sociaux. Elle s’occupera également de la direction musicale d’un des primes. Julien Doré et Lara Fabian seront également présents cette année, en tant que professeurs exceptionnels, et une chanson sera enregistrée par les candidats en hommage à Grégory Lemarchal, 20 ans après sa participation à l’émission.