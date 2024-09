Stéphane Bern et Karine Le Marchand animateurs télé préférés des Français

Figures emblématiques du petit écran, Stéphane Bern et Karine Le Marchand ont été sacrés meilleur animateur et meilleure animatrice télé, à l’occasion de la première édition des Télé-Loisirs Awards. Le magazine a réalisé un sondage en août dernier pour connaitre les préférences des Français en matière de télévision. Karine Le Marchand anime « L’Amour est dans le pré » sur M6 depuis une quinzaine d’années, tandis que Stéphane Bern présente « Secrets d’Histoire » et les « Préférés des Français » sur France Télévisions. Il remporte également le titre de personnalité de télévision la plus engagée.

Parmi les autres récompenses : HPI (TF1) est sacrée meilleure série et son actrice Audrey Fleurot comédienne préférée de fiction française. Chez les hommes, Pierre Niney est élu meilleur comédien. « Scènes de ménage », sur M6, est la meilleure série quotidienne, tandis que le programme phare de l’année est le spectacle des Enfoirés, sur TF1. S’il a quitté la présentation de « Tout le monde veut prendre sa place », Jarry est tout de même la révélation télévisuelle de l’année. L'ancien footballeur Bixente Lizarazu est l'expert sport de l'année.

Enfin, Anne-Sophie Lapix est désignée meilleure présentatrice de JT, pour le 20h de France 2. Sur France 5, « C dans l’air » est le talkshow préféré, tandis que « Des trains pas comme les autres » est la pépite de l’année.