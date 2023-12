Pour savoir pourquoi Sting voue un amour si singulier à l'Eure-et-Loir, il faut remonter à la fin des années 90. Le chanteur visite pour la première fois la cathédrale de Chartres. Le coup de foudre est immédiat. Plus particulièrement pour son labyrinthe gravé au sol. Un motif floral, en forme de rosace de 13 mètres de diamètre, le plus grand jamais construit dans une église. Il débute à l'extérieur et se déroule sur 250 mètres à l'intérieur. Avant le chanteur de The Police, Rodin ou encore Proust ont succombé à son charme.

Sting, étant littéralement tombé sous le charme de la rosace, a décidé d'en faire une reproduction grandeur nature dans le jardin de sa maison en Angleterre. Mais il ne s'est pas arrêté la, et a tatoué pour le restant de ses jours, entre les deux omoplates ce fameux labyrinthe.