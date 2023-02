Studhelp, une association qui lutte contre la précarité étudiante

C’est en 2021 que l’association Studhelp a vu le jour à l’initiative de trois amis. Parmi eux, Florian Rippert. « On a tous été marqué par les files d’attentes dans les distributions alimentaires et on s’est dit qu’il fallait tenter quelque chose à notre échelle », explique-t-il. Selon une étude de Linkee, près d’un étudiant sur deux dit sauter des repas pour des raisons financières.

Le principe de Studhelp est simple. L’étudiant a un formulaire à remplir et un certificat de scolarité à envoyer à l’association. Ensuite, c’est au donateur de prendre contact avec lui. « C’est en fonction des disponibilités de chacun, des capacités financières, l’idéal c’est de parrainer l’étudiant, lui faire quelques courses de temps en temps », résume Florian Rippert.

En deux ans, l’association a mis en relation 6500 étudiants et 5500 donateurs, pour l'essentiel en région parisienne.

Florian Rippert et ses deux amis, ont depuis lancé sur le même principe StudWork. « On s’est rendu compte en faisant des distributions alimentaires que de nombreux étudiants recherchaient des stages des alternances », se rappelle-t-il. Les aidants donnent un coup de main aux étudiants pour refaire leur CV, leur lettre de motivation, les préparent aux entretiens d’embauche…