"Super Mario Bros., le film" : plusieurs personnages phares débarquent dans une nouvelle bande-annonce (vidéo)

Et le moins que l'on puisse dire c'est que ce nouveau trailer s'annonce rempli de surprises ! Des images inédites qui transportent les fans à la rencontre de plusieurs personnages emblématiques qui n'étaient pas présents dans la première bande-annonce. Donkey Kong, la princesse Peach, Luigi, Toad et sa petite armée , font ainsi leur apparition dans le Royaume Champignon afin d'aider Mario à affronter son ennemi juré Bowser.

Le célèbre plombier italien à la casquette rouge est de retour sur grand écran. Alors que le premier jeu de la série Super Mario , né de l'imagination de Shigeru Miyamoto, est sorti en 1985, un nouveau film d'animation, inspiré du légendaire jeu vidéo, s'apprête à voir le jour prochainement. Conçu par le studio Illumination (les créateurs des "Minions" et de "Moi, moche et méchant", ndlr), ce long-métrage baptisé " Super Mario Bros., le film " vient d'offrir sa seconde bande-annonce, quatre mois avant sa sortie officielle.

Si dans la version originale, ce sont Chris Pratt et Charlie Day qui prêteront leurs voix à Mario et Luigi, la version française fera honneur à deux grands comédiens de doublage : Pierre Tessier (la voix française de Ryan Reynolds, ndlr) et Benoît Dupac. La Princesse Peach sera quant à elle incarnée par l’actrice américano-britannique Anya Taylor-Joy qui s’est fait connaître grâce à la série Netflix Le jeu de la dame. La sortie en salle de "Super Mario Bros., le film" est prévue le 29 mars 2023.