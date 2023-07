Sur l’A 10, on pourra bientôt recharger son véhicule électrique en roulant !

C’est la première fois qu’un projet de ce genre est mené sur autoroute dans le monde. Dans les Yvelines, les poids lourds électriques pourront bientôt se recharger en roulant sur l’A 10, en amont de la barrière de péage de Saint-Arnoult dans le sens Paris > Province.

Le projet va démarrer officiellement en septembre 2023 avec en premier lieu des essais à Rouen, sur une piste fermée du CEREMA. Il s’agit du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. L’organisme fait partie du projet piloté par Vinci Autoroutes au côté également de l’Université Gustave Eiffel située à Champs-sur-Marne.

Comment ça marche ?

Concrètement sur deux tronçons d’autoroute de deux kilomètres chacun, Vinci va tester de recharger les poids lourds électriques, ainsi que d’autres véhicules, tout en roulant via deux technologies ; soit la recharge dynamique par induction ou soit par rail conducteur.

Aujourd’hui, on peut déjà recharger son smartphone, sans fil, par induction. Dans le cadre du projet qui va être mené sur l’A 10, c’est la route elle-même qui jouera le rôle de plaque à induction, comme l’explique Vinci sur son site.

En gros des bobines, vont être placées sous le bitume dans un couloir d’autoroute dédié.

Pour la technique d’induction par rail conducteur, cela ressemble un peu à ce qui est déjà utilisé pour certains métros de la RATP. Pour que le poids lourd électrique puisse se recharger de cette manière, il faudra l’installation d’un patin au bas du châssis pour qu’il se fixe automatique au rail conducteur.

D’autres expérimentations en cours

Au-delà du projet sur l'A 10, d'autres expérimentations sont en cours.